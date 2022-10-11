Elazığ haber... Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı

Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Güney Çevre Yolu Aksaray TOKİ'ler Kavşağı'nda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ve kamyon çarpıştı. Kazada, araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine tedbir amaçlı sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ