Elazığ haber... Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ haber... Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı

11.10.2022 12:18
Elazığ haber... Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı

Edinilen Elazığ haberine göre Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı.

Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Güney Çevre Yolu Aksaray TOKİ'ler Kavşağı'nda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil ve kamyon çarpıştı. Kazada, araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine tedbir amaçlı sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Aksaraylı Kasap: İnsanlar Gelip 20 Liralık Kıyma İsteyince Benim İçim Acıyor Aksaraylı Kasap: İnsanlar Gelip 20 Liralık Kıyma İsteyince Benim İçim Acıyor Aksaray yerel haberi: CHP Aksaray İl Başkanı Ertürk: 'Toki Temelinde Biriken Suda Hayatını Kaybeden İhsan Şahin'in Dosyası 52 Gündür Savcılığa Gönderilmedi' Aksaray yerel haberi: CHP Aksaray İl Başkanı Ertürk: 'Toki Temelinde Biriken Suda Hayatını Kaybeden İhsan Şahin'in Dosyası 52 Gündür Savcılığa Gönderilmedi' Son dakika haberi... Elazığ'da 2 farklı trafik kazası: 2 yaralı Son dakika haberi... Elazığ'da 2 farklı trafik kazası: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Aksaray, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ haber... Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:02 Osmaniye'de deprem! 5,1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı
17:22 Polonya, Bayraktar TB2 için tarih verdi: Ekimde ordu insansız hava araçları ile donatılacak
17:07 Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:17 "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Salome'dan bomba iddia: ABD, 2024 veya 2026 yıllarında yaşayacağı saldırılarla sarsılacak
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:09 Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi
16:09 CHP'li Özel'den, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesine sert tepki: Kendisini haksız yere dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 19:44:16. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ haber... Elazığ'da kamyon ile otomobil çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement