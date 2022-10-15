Kardeşi tarafından bıçaklanan sağlık personeli hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kardeşi tarafından bıçaklanan sağlık personeli hayatını kaybetti

15.10.2022 13:42

Kardeşi tarafından bıçaklanan sağlık personeli hayatını kaybetti Elazığ'da kardeşi tarafından bıçaklanan sağlık personeli hayatını kaybetti.

Kardeşi tarafından bıçaklanan sağlık personeli hayatını kaybetti

ELAZIĞ - Elazığ'da kardeşi tarafından bıçaklanan sağlık personeli hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağlık personeli olduğu öğrenilen Vahide Duran ile kardeşi M.K. arasında evin içerisinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.K. eline aldığı bıçakla ablasını yaraladı. Bağırma seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Vahide Duran, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Vahide Duran'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan şüpheli M.K. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kardeşi tarafından bıçaklanan sağlık personeli hayatını kaybetti - Son Dakika

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