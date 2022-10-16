Elazığ haberleri! Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 yaralı - Son Dakika
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Elazığ haberleri! Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 yaralı

16.10.2022 12:04

Elazığ haberlerine göre Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 yaralı Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Şahinkaya Mahallesi ile yeni çevre yolunun kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E. idaresindeki 09 AS 406 plakalı otomobil ile 23 HP 327 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ haberleri! Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ haberleri! Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 7 yaralı - Son Dakika
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