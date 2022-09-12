Elazığ haber! Keban'da batan teknedeki balıkçı, 25 dalgıçla 4'üncü günde aranıyor

ELAZIĞ'da, Keban Baraj Gölü'nde 9 Eylül'de batan teknedeki balıkçı Yaşar Zariç'i (56) arama çalışmaları, 25 dalgıçla 4'üncü günde de sürüyor.

Keban Baraj Gölü'nün merkeze bağlı Fatmalı köyü kesiminde bir balıkçı teknesi, 9 Eylül'de, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 2 kişiden Arif Özel, alabalık kafesine tutunarak, sudan çıktı, balıkçı Yaşar Zariç ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Boğulmaktan kurtulan Arif Özel'in gösterdiği alanda Zariç için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Batan tekne, 56 metre derinlikte bulundu. Zariç'in teknenin içerisinde olmadığı tespit edilince çevrede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Aramalar 4'üncü günde de sürdürüldü. 25 kişiden oluşan dalgıç ekibi, derinliği 70 metreye ulaşan gölde, 40 metreden sonraki arama çalışmasını ROW cihazı ile gerçekleştiriyor. Bölgeye giden Vali Ömer Toraman da çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak, Zariç'in yakınlarıyla görüştü.