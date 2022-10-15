Elazığ haber | Kılıçdaroğlu'ndan, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Yeşil'e taziye telefonu - Son Dakika
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Elazığ haber | Kılıçdaroğlu'ndan, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Yeşil'e taziye telefonu

15.10.2022 17:38
Elazığ haber | Kılıçdaroğlu'ndan, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Yeşil'e taziye telefonu

Elazığ haber... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Yeşil'i telefon ile aradığı belirtildi.

Maden kazası ile ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu'nun, kazada hayatını kaybeden maden işçileri için başşağlığı dileklerini ilettiği bildirildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Amasra, Maden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ haber | Kılıçdaroğlu'ndan, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Yeşil'e taziye telefonu - Son Dakika

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