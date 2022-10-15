Maden kazası ile ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu'nun, kazada hayatını kaybeden maden işçileri için başşağlığı dileklerini ilettiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Elazığ haber | Kılıçdaroğlu'ndan, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Yeşil'e taziye telefonu - Son Dakika

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