Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen grizu patlamasından yaralı ve sağ olarak kurtarılan işçilerin ifadeleri savcılık tarafından alınmaya başlandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ haber! Maden kazası soruşturmasında işçilerin ifadeleri alınmaya başlandı - Son Dakika

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