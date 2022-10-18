Elazığ haber! Maden kazası soruşturmasında işçilerin ifadeleri alınmaya başlandı - Son Dakika
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Elazığ haber! Maden kazası soruşturmasında işçilerin ifadeleri alınmaya başlandı

18.10.2022 00:58
Elazığ haber! Maden kazası soruşturmasında işçilerin ifadeleri alınmaya başlandı

Elazığ 3. sayfa haberi | Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen grizu patlamasından yaralı ve sağ olarak kurtarılan işçilerin ifadeleri savcılık tarafından alınmaya başlandı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen grizu patlamasından yaralı ve sağ olarak kurtarılan işçilerin ifadeleri savcılık tarafından alınmaya başlandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen grizu patlamasında 41 işçi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Amasra Savcılığı, madende yer altında ve yer üstünde çalışan işçileri adliyeye çağırarak ifadelerini almaya başladı. - BARTIN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ haber! Maden kazası soruşturmasında işçilerin ifadeleri alınmaya başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ haber! Maden kazası soruşturmasında işçilerin ifadeleri alınmaya başlandı - Son Dakika
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