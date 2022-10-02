Elazığ haber: Şehit Astsubay Ataş'ın cenazesi Elazığ'a getirildi (3) - Son Dakika
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Elazığ haber: Şehit Astsubay Ataş'ın cenazesi Elazığ'a getirildi (3)

02.10.2022 16:49
Elazığ haber: Şehit Astsubay Ataş'ın cenazesi Elazığ'a getirildi (3)

Elazığ haber: 'VASİYETİYLE İLGİLİ KIZI BULMUŞLAR'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21) polis memuru olan babası Necat Ataş, oğlunun vatan için çalıştığını, vatan için...

'VASİYETİYLE İLGİLİ KIZI BULMUŞLAR'

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21) polis memuru olan babası Necat Ataş, oğlunun vatan için çalıştığını, vatan için şehit olduğunu belirterek, "Benim evladım son şehit de olmayacak, ilk şehit de değildir. Bu topraklar yıllarca şehit vermiştir, verecektir de. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, ülkemizin birliğini bozmak isteyenlere fırsat vermesin" dedi. Necat Ataş, oğlunun görüntüleri ortaya çıkan ve arkadaşlarına söylediği vasiyetle ilgili LÖSEV'den  kendilerini aradıklarını belirterek, "Bu konu ile ilgili kendilerinin de bir çalışması varmış. Çocuğun da vasiyetini duyunca onlar da bire bir ilgilenecekleri bir kız çocuğu olduğunu söylediler. Allah onlardan da razı olsun inşallah. Kızı bulmuşlar en kısa zamanda bizimle irtibata geçeceklerdir. Benim oğluma görmek nasip olmadı ama inşallah biz göreceğiz. En son dün konuştuk, çok hoş şeyler söyledi, 'Yerim güzel, rahatız' dedi. Geçen hafta görüştüğümüzde şehit olan üsteğmenle ilgili konuşmuştu, üzülmüştü de. Gel dedim, 'Gelemem baba, şimdi gelirsem bana hain derler. Ben hain değilim ki' dedi. 'Ne zaman buradaki görevim biterse o zaman gelirim' dedi. Görevi de dün itibarıyla bitti, getirdik defnettik. Allah şehadetini kabul etsin, Allah bütün ölmüşlerimizden razı olsun, ondan da razı olsun. Biz hiç kendisinden incinmedik Allah inşallah kendisini incitmez" diye konuştu.

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,


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Elazığlı şehidin vasiyeti üzerine LÖSEV'e bağış yağdı: Kız çocuğum olsun istiyorum Elazığlı şehidin vasiyeti üzerine LÖSEV'e bağış yağdı: Kız çocuğum olsun istiyorum Pençe-Kilit şehidinden geriye yürek parçalayan sözler kaldı! 'Benim vasiyetim' dedi izleyenler gözyaşlarını tutamadı Pençe-Kilit şehidinden geriye yürek parçalayan sözler kaldı! 'Benim vasiyetim' dedi izleyenler gözyaşlarını tutamadı Elazığ haber! Şehit Astsubay Ataş'ın cenazesi Elazığ'a getirildi Elazığ haber! Şehit Astsubay Ataş'ın cenazesi Elazığ'a getirildi
Kaynak: DHA

Piyade, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ haber: Şehit Astsubay Ataş'ın cenazesi Elazığ'a getirildi (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ haber: Şehit Astsubay Ataş'ın cenazesi Elazığ'a getirildi (3) - Son Dakika
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