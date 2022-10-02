Elazığ haber! Şehit Astsubay Ataş'ın cenazesi Elazığ'a getirildi - Son Dakika
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Elazığ haber! Şehit Astsubay Ataş'ın cenazesi Elazığ'a getirildi

02.10.2022 19:03

Elazığ haberi... Şehit Astsubay Ataş'ın cenazesi Elazığ'a getirildiSerhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ,(DHA)- PENÇE- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21) cenazesi, toprağa verilmek üzere...

Şehit Astsubay Ataş'ın cenazesi Elazığ'a getirildi

Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ,(DHA)- PENÇE- Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın (21) cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Elazığ'a getirildi.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, dün teröristler tarafından açılan taciz ateşiyle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın cenazesi askeri uçakla memleketi Elazığ'a getirildi. Şehidin naaşı havalimanında Vali Ömer Toraman, 8'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, şehidin yakınları ve il protokolü tarafından karşılandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Kara yoluyla Kovancılar ilçesine götürülen Şehit Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın cenazesi öğlen namazının ardından toprağa verilecek. (DHA)

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Kaynak: DHA

Piyade, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ haber! Şehit Astsubay Ataş'ın cenazesi Elazığ'a getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ haber! Şehit Astsubay Ataş'ın cenazesi Elazığ'a getirildi - Son Dakika
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