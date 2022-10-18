Elazığ haberi | Baskil Belediye Başkanı Akmurat Muhtarlar Günü'nü kutladı

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akmurat, mesajında demokrasinin köklü temsilcileri muhtarların, yerelde mahalle ve köylerdeki vatandaşların taleplerini iletecekleri ilk yönetim kademeleri olduğunu belirtti.

Muhtarların vatandaş ile seçilmiş atanmış yöneticiler arasında köprü görevi gördüğünü kaydeden Akmurat, "Büyük bir fedakarlık ve sevgiyle görevlerini yerine getiren muhtarlarımızın, kendi sorumluluklarının yanı sıra sosyal açıdan da sahip oldukları önemli görevleri vardır. Bizlerin kapıları her zaman muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza açıktır. Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutlarım, hizmetlerinden dolayı tüm muhtarlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.