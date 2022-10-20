Vatandaşların sorunlarını iletmek için ilk çaldıkları kapının muhtarlık olduğunu dile getiren Kundakçı, köy ve mahalle muhtarlarının vatandaşlarla belediye arasında çok önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Kaynak: AA

Vakıflar Bankası, Muhtarlar Günü, Baskil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ haberi... Baskil'de '19 Ekim Muhtarlar Günü' kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.