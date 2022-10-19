Elazığ haberi... Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Bartın'daki Maden Faciasında Hayatını Kaybeden İşçilerin Yakınlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Elazığ haberi... Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Bartın'daki Maden Faciasında Hayatını Kaybeden İşçilerin Yakınlarını Ziyaret Etti

19.10.2022 14:12
Elazığ haberi... Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Bartın'daki Maden Faciasında Hayatını Kaybeden İşçilerin Yakınlarını Ziyaret Etti

Elazığ haberler... Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık ve berberindeki heyet, Bartın’daki maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin yakınlarını ziyaret etti, başsağlığı dileğinde bulundu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık ve berberindeki heyet, Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin yakınlarını ziyaret etti, başsağlığı dileğinde bulundu.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Örgütlenme Sekreteri Ahmet Kürtül, Genel Mali Sekreter Mücahit Dede, Enerji-İş Sendikası Genel Başkanı ve Birleşik Kamu İş Bartın İl Başkanı Fikret Yılmaz'dan oluşan heyet, Amasra'daki maden faciasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Bartın'daki ziyaretlerine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bartın Amasra grizu patlamasında yaşamını yitiren maden emekçilerimiz için taziyede bulunmak ve maden emekçilerinin sorunlarını konuşmak üzere, yeni ve yeniden kamucu tavrın önemine ilişkin fikir alışverişinde bulunmak üzere Zonguldak Türkiye Maden Mühendisleri Odası Başkanı Çağlar Öztürk ve yönetim kurulu üyelerine ziyaret gerçekleştirdik.

Ziyarete konfederasyonumuzu temsil eden heyette; Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, Genel Örgütlenme Sekreteri Ahmet Kürtül, Genel Mali Sekreteri Mücahit Dede, Zonguldak Eğitim-İş İl Önceki Temsilcisi Metin Kahveci, Enerji-İş Sendikası Genel Başkanı Ekim Devrim Yıldıran, Genel Başkan Danışmanı Orhan Uyar ve MYK üyesi Kenan Baştan yer aldı.

Gerçekleştirilen görüşmelerde facianın oluş biçimi ve sorumlularına yönelik bilgiler edinen heyet, bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına ne gibi önlemler alınabileceğine dair fikir alışverişinde bulunarak, maden emekçilerinin güvenliklerine ilişkin ortak hareket etme, bilgi ve mücadele paylaşımı yapma kararı aldı."

Kaynak: ANKA
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Mehmet Balık, Kamu İş, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ haberi... Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Bartın'daki Maden Faciasında Hayatını Kaybeden İşçilerin Yakınlarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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