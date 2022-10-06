Elazığ haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yürüttüğü çalışmalarını tamamladı - Son Dakika
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Elazığ haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yürüttüğü çalışmalarını tamamladı

06.10.2022 19:46

Elazığ gelişmesine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yürüttüğü çalışmalarını tamamladı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin ardından yürüttüğü çalışmalarını tamamladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yürüttüğü çalışmalarını tamamladı

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin ardından yürüttüğü çalışmalarını tamamladı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi. Yıkılan evlerin yerine yeni konutlar inşa edilirken yapımı tamamlanan konutlar ise hak sahiplerine teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin ardından yürüttüğü çalışmalarını tamamladı. Kentte ağır hasar alan ve yıkılan evlerin yerine yeni konutlar inşa edildi, yapımı tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, "Bugün itibarıyla 20 bin 307 konutun hak sahibi için kurasını çektik. Bunların içerisinde de 18 bin 524 konutun da teslimi gerçekleştirildi bütün Elazığ içerisinde. Şu anda 60 bin kişiyi yeni evlerine oturtturmuş durumdayız. İki sene içerisinde başarılmış gerçekten olağanüstü bir çalışmanın sonucu" ifadelerini kullandı.

"Konutlar öncekilere nazaran adeta bir saray"

Gürgen, depremden en çok etkilenen Sivrice bölgesi ile ilgili "Sivrice, aslında depremin merkeziydi ve oraya müthiş bir proje yapıldı. Gölün kıyısında az katlı, bir-iki katlı, villa tarzı konutlar. Şimdi oranın birinci etaplarını teslim ettik" dedi. Gürgen, Elazığ depremi sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde inşa edilen konutların öncekilere nazaran adeta bir saray olduğunu ve hayallerindeki evlere kavuştuklarını söyledi.

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Elazığ, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yürüttüğü çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

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