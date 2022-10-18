Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 20.17'de merkez üssü Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem ilçe merkezinde hafif şekilde hissedildi. Valilikten yapılan açıklamada depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Sivrice, Elazığ, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ haberi! Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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