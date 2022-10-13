Elazığ haberi! Elazığ'da 38 adet suç kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ haberi! Elazığ'da 38 adet suç kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı

13.10.2022 21:50
Elazığ haberi! Elazığ'da 38 adet suç kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ haberlerine göre Elazığ'da toplamda 38 adet suç kaydı bulunan 2 şüpheli, yaptıkları hırsızlık sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da toplamda 38 adet suç kaydı bulunan 2 şüpheli, yaptıkları hırsızlık sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede meydana gelen iki farklı hırsızlık olayında 6 suç kaydı bulunan N.İ. ile 33 suç kaydı bulunan E.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ haberi! Elazığ'da 38 adet suç kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ haberi! Elazığ'da 38 adet suç kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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