İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede meydana gelen iki farklı hırsızlık olayında 6 suç kaydı bulunan N.İ. ile 33 suç kaydı bulunan E.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ haberi! Elazığ'da 38 adet suç kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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