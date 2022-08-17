Elazığ haberleri: Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Elazığ haberleri: Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

17.08.2022 08:16

Edinilen Elazığ haberine göre Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı, tarama işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 07.24 sıralarında merkez üssü Elazığ'ın Kovancılar ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde olan depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Kovancılar ilçesi Aşağıdemirci köyümüzde 17/08/22 tarihinde saat 07.24'de 4.0 büyüklüğünde depreme meydana gelmiştir. An itibariyle ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımı devam etmektedir" denildi.

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Kaynak: İHA

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