Elazığ haberi... Elazığ'da bir günde 3 kadın öldürüldü - Son Dakika
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Elazığ haberi... Elazığ'da bir günde 3 kadın öldürüldü

15.10.2022 15:14
Elazığ haberi... Elazığ'da bir günde 3 kadın öldürüldü

Elazığ bölgesinden gelen habere göre Elazığ'da son bir gün içerisinde bir kadın işkence edilip, diğer kadın kocasının silahla başına ateş etmesi, başka bir kadın ise kardeşinin bıçaklaması sonucu öldürüldü.

Elazığ'da son bir gün içerisinde bir kadın işkence edilip, diğer kadın kocasının silahla başına ateş etmesi, başka bir kadın ise kardeşinin bıçaklaması sonucu öldürüldü.

İlk olay, 14 Ekim gece saatlerinde Sarıçubuk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bölgede yol kenarındaki çöp toplama merkezinin yanında hareketsiz bir şekilde yatan kadın olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma İstihbarat ekipleri, üzerinde kimliği bulunmayan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz kadının Tekirdağ'da ikamet eden ve birkaç gün önce Elazığ'a gelen Hüsniye Keskinbaş olduğu belirlendi. Keskinbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, kızını yaraladı

İkinci olay ise, 14 Ekim akşam saatlerinde bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuklarının düğünü için alanda toplanan aile bireyleri misafirleri beklerken, aralarında sorun olduğu ve ayrı yaşadıkları öğrenilen baba Yaşar U., evlenecek olan çocuğunun düğünü için geldiği salonda belinden çıkardığı tabanca ile eşi Yasemin U.'yu kafasından, kızını da bacağından vurdu. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafasından vurulan Yasemin U., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kardeşini bıçaklayarak öldürdü

Üçüncü olay ise, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağlık personeli olduğu öğrenilen Vahide Duran ile kardeşi M.K. arasında evin içerisinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.K. eline aldığı bıçakla ablasını yaraladı. Bağırma seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Vahide Duran, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Vahide Duran'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşini öldüren zanlının yakalanması için çalışma sürerken diğer iki olayın failleri ise yakalanarak gözaltına alındı. - ELAZIĞ

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Elazığ'da kadın cinayetleri: 1 günde 3 kadın öldürüldü Elazığ'da kadın cinayetleri: 1 günde 3 kadın öldürüldü Elazığ'da vahşet! İşkence ettiği kadını öldürüp cesedini çöp toplama merkezi yakınına attı Elazığ'da vahşet! İşkence ettiği kadını öldürüp cesedini çöp toplama merkezi yakınına attı
Kaynak: İHA

Jandarma, Tekirdağ, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ haberi... Elazığ'da bir günde 3 kadın öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ haberi... Elazığ'da bir günde 3 kadın öldürüldü - Son Dakika
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