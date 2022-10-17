Elazığ 3. sayfa haberi | Elazığ'da çöp toplama aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Elazığ 3. sayfa haberi | Elazığ'da çöp toplama aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti

17.10.2022 13:17

Elazığ bölgesinden gelen habere göre Elazığ'da çöp toplama aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti Elazığ'da çöp kamyonunun çarptığı 73 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Elazığ'da çöp toplama aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti

ELAZIĞ - Elazığ'da çöp kamyonunun çarptığı 73 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Yalın Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 07 DCD 23 plakalı çöp toplama aracı, geri manevra yaparken 73 yaşındaki Asiye Sonay'a çarptı. Kazada aracın çarptığı kadın ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 73 yaşındaki Asiye Sonay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ 3. sayfa haberi | Elazığ'da çöp toplama aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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