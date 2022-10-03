Elazığ haberi: Elazığ'da jandarma ekipleri, vatandaşları suda boğulmalara karşı bilgilendirdi - Son Dakika
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Elazığ haberi: Elazığ'da jandarma ekipleri, vatandaşları suda boğulmalara karşı bilgilendirdi

03.10.2022 11:32
Elazığ haberi: Elazığ'da jandarma ekipleri, vatandaşları suda boğulmalara karşı bilgilendirdi

Elazığ habere göre Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, vatandaşları suda boğulmalara karşı bilgilendirdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, vatandaşları suda boğulmalara karşı bilgilendirdi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, akarsu, baraj, göl ve göletlerde denetim ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler, amatör olta balıkçıları, su kenarında piknik yapan vatandaşların yanı sıra köylerde ikamet eden vatandaşları suda boğulmalara karşı uyardı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca suda boğulma olaylarına karşı bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla devam edileceği bildirildi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ haberi: Elazığ'da jandarma ekipleri, vatandaşları suda boğulmalara karşı bilgilendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ haberi: Elazığ'da jandarma ekipleri, vatandaşları suda boğulmalara karşı bilgilendirdi - Son Dakika
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