Son dakika haberi | Elazığ'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Elazığ'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

07.10.2022 16:13

Son dakika 3. sayfa haberine göre Elazığ'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralıELAZIĞ Elazığ'da 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

ELAZIĞ Elazığ'da 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Pertek Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. idaresindeki 23 ADH 995 plakalı motosiklet ile 23 KA 164 plakalı sepetli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki sürücüde yola savrularak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Elazığ'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Elazığ'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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