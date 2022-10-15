Son Dakika | Oyuncak kutusunda uyuşturucu saklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Oyuncak kutusunda uyuşturucu saklayan zanlı tutuklandı

15.10.2022 18:26

Son dakika haberler: Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Durdurulan bir otobüste M.T'nin (25) üst ve eşyaları arandı.

Aramada, şüphelinin eşyaları arasındaki oyuncak kutusunda 2 parça halinde 133,78 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Oğlunun düğününde karısını öldürüp kızını yaralayan gözü dönmüş adam kayıplara karıştı Oğlunun düğününde karısını öldürüp kızını yaralayan gözü dönmüş adam kayıplara karıştı Oyuncak içerisinde uyuşturucu saklamışlar Oyuncak içerisinde uyuşturucu saklamışlar
Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Oyuncak kutusunda uyuşturucu saklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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