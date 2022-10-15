Son Dakika | Oyuncak kutusunda uyuşturucu saklayan zanlı tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Durdurulan bir otobüste M.T'nin (25) üst ve eşyaları arandı.
Aramada, şüphelinin eşyaları arasındaki oyuncak kutusunda 2 parça halinde 133,78 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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