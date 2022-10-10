Elazığ haberi: Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Elazığ haberi: Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

10.10.2022 09:58
Elazığ haberi: Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ 3. sayfa haberi... Elazığ'da meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.

Olay, Doğukent Mahallesinde meydana geldi. Edinile bilgiye göre, M.A. aralarında daha önce husumet bulunan A.S.Ü ve K.Ü. ile karşılaştı. Çıkan tartışma ardından silahlı kavgaya dönüştü ve M.A. silahla vurularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ haberi: Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ haberi: Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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