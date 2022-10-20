Elazığ haberi | Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ haberi | Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

20.10.2022 09:36

Edinilen Elazığ gelişmesine göre Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandıELAZIĞ Elazığ'da iki arkadaş arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada biri yoldan geçen vatandaş olmak üzere toplamda 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

ELAZIĞ Elazığ'da iki arkadaş arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada biri yoldan geçen vatandaş olmak üzere toplamda 2 kişi yaralandı.

Olay, Rızaiye Mahallesi İzzetpaşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaş oldukları öğrenilen F.K.D. ve M.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle F.K.D. yanında getirdiği pompalı tüfekle arkadaşı M.Y.'yi yaralarken pompalı tüfekten çıkan saçmalardan yoldan geçen bir vatandaşa da isabet etti. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ haberi | Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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