Elazığ haberi: Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ haberi: Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

07.10.2022 19:22
Elazığ haberi: Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ haberi: Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 31 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 31 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde uyuşturucu imal ve ticaretini yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kent genelinde son bir hafta içinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 31 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda, 5,49 gram metamfetamin, 4,56 gram kubar esrar, 2,65 gram toz esrar, 5,01 gram eroin, 9 adet sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 28 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ haberi: Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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