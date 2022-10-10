Elazığ haberi | Elazığ'da Yasin Börü ve arkadaşları için anma programı düzenlendi

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/ PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösterilerde hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşları, Elazığ'da düzenlenen programla anıldı.

HÜDA PAR İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, partinin gençlik kolları tarafından Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, ilahiler ve ezgiler seslendirildi, dualar edildi.

HÜDA PAR Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Aydemir, programda yaptığı konuşmada, ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırmaya çalışan Yasin Börü ve arkadaşlarının, terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğradığını belirtti.

6-8 Ekim olaylarında vahşice katledilen şehitleri bir kez daha rahmetle andıklarını ifade eden Aydemir, şunları kaydetti.

"Üzerinden yüz yıl da geçse bu vahşeti unutmayacağız, aziz şehitlerimizi unutturmayacağız. İyilikleri çoğaltıp kötülüklere set olmak adına, elimizden gelen gayreti göstereceğimize de sizlerin huzurunda şehitlerimize söz veriyoruz."