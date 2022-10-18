Elazığ haberi: Elazığ Valiliğinden deprem açıklaması, "Olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır" - Son Dakika
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Elazığ haberi: Elazığ Valiliğinden deprem açıklaması, "Olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır"

18.10.2022 09:20
Elazığ haberi: Elazığ Valiliğinden deprem açıklaması, "Olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır"

Elazığ 3. sayfa haberi: Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası açıklama yapan Elazığ Valiliği, olumsuz herhangi bir ihbarın bulunmadığını ve tarama çalışmalarımın devam ettiğini bildirdi.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Sivrice ilçesi Doğanbağı köyünde 18/10/2022 tarihinde saat 06: 31'de 3.9 (ML) büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir" denildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ Valiliği, Sivrice, Deprem, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ haberi: Elazığ Valiliğinden deprem açıklaması, 'Olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ haberi: Elazığ Valiliğinden deprem açıklaması, "Olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır" - Son Dakika
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