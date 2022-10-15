Elazığ'da kadın cinayetleri: 1 günde 3 kadın öldürüldü - Son Dakika
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Elazığ'da kadın cinayetleri: 1 günde 3 kadın öldürüldü

15.10.2022 15:34

Elazığ'da son bir gün içerisinde yaşanan 3 kadın cinayeti tüyleri diken diken etti. Yaşanan olaylarda, bir kadın işkence edilip öldürüldü, bir kadın kocasının silahla başına ateş etmesi sonucu can verdi, diğer bir kadın ise tartışma yaşadığı kardeşinin bıçaklaması sonucu hayatını kaybetti.

İlk olay, 14 Ekim'de Sarıçubuk köyünde meydana geldi. Gece saatlerinde bölgede yol kenarındaki çöp toplama merkezinin yanında hareketsiz bir şekilde yatan bir kadın olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma İstihbarat ekipleri, üzerinde kimliği bulunmayan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz kadının Tekirdağ'da ikamet eden ve birkaç gün önce Elazığ'a gelen Hüsniye Keskinbaş olduğu belirlendi. Keskinbaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Farklı hayatlar, benzer son! Aynı ilde bir günde 3 kadın öldürüldü
İşkence edilerek öldürülen Hüsniye Keskinbaş

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KIZINI YARALADI

İkinci olay ise, aynı akşam bir düğün salonunda meydana geldi. Çocuklarının düğünü için alanda toplanan aile bireyleri misafirleri beklerken, aralarında sorun olduğu ve ayrı yaşadıkları öğrenilen baba Yaşar U., evlenecek olan çocuğunun düğünü için geldiği salonda belinden çıkardığı tabanca ile eşi Yasemin U.'yu kafasından, kızını da bacağından vurdu. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafasından vurulan Yasemin U., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Farklı hayatlar, benzer son! Aynı ilde bir günde 3 kadın öldürüldü
Yasemin U., oğlunun düğününde öldürüldü

EVDE ÇIKAN TARTIŞMADA KAN AKTI

Üçüncü olay ise, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Sağlık personeli olduğu öğrenilen Vahide Duran ile kardeşi M.K. arasında evin içerisinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.K. eline aldığı bıçakla ablasını yaraladı. Bağırma seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Vahide Duran, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Vahide Duran'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Farklı hayatlar, benzer son! Aynı ilde bir günde 3 kadın öldürüldü
Kardeşi tarafından bıçaklanan Vahide Duran

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Aynı gün yaşanan 3 benzer hadise dikkatleri çekti. Eşini öldüren zanlının yakalanması için çalışma sürerken, diğer iki olayın failleri ise yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kadın cinayetleri: 1 günde 3 kadın öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da kadın cinayetleri: 1 günde 3 kadın öldürüldü - Son Dakika
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