Elazığ haberi! Keban'da 88 çiftçiye hibeli tohum desteği - Son Dakika
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Elazığ haberi! Keban'da 88 çiftçiye hibeli tohum desteği

07.10.2022 12:54

Edinilen Elazığ gelişmesine göre Keban ilçesinde üreticilere hibeli tohum desteği verildi.

Keban ilçesinde üreticilere hibeli tohum desteği verildi.

Keban İlçe Tarım ve Orman İl Müdürlüğü alanında düzenlenen programda, 88 çiftçiye yüzde 75'i hibeli arpa tohumu dağıtıldı.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, programda, 88 üreticiye hibeli tohum desteğinin verileceğini belirterek, "Gerek aile ekonomilerine gerek ülke ekonomimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah utandırmasın, bol bereketli kazanç olsun." dedi.

Programa, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdoğan Hanay, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Ziraat Odası Başkanı Ebubekir İkinci, MHP İlçe Başkanı Osman Dinkçi ve çiftçiler katıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Keban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ haberi! Keban'da 88 çiftçiye hibeli tohum desteği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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