Elazığ haberi... Maden ocağında hayatını kaybeden Aziz Köse, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Elazığ haberi... Maden ocağında hayatını kaybeden Aziz Köse, son yolculuğuna uğurlandı

15.10.2022 13:26

Elazığ gündem haberine göre Aziz Köse için Bayıryüzü köyünde düzenlenen cenaze töreni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in görüntüsü Cenaze namazına katılanlar Helallik alınması Dua edilmesi Cenaze namazının kılınması Tabutun taşınarak mezarlığa götürülmesi BARTIN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat...

Aziz Köse için Bayıryüzü köyünde düzenlenen cenaze töreni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in görüntüsü

Cenaze namazına katılanlar

Helallik alınması

Dua edilmesi

Cenaze namazının kılınması

Tabutun taşınarak mezarlığa götürülmesi BARTIN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Aziz Köse için Bayıryüzü köyünde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

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Kaynak: AA

Aziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ haberi... Maden ocağında hayatını kaybeden Aziz Köse, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ haberi... Maden ocağında hayatını kaybeden Aziz Köse, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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