Elazığ haberi... Sağlık-Sen Elazığ Üniversite Şubesi üyelerinden eylem

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Elazığ Üniversite Şubesi üyeleri, üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara tepki gösterdi.

Sağlık-Sen Elazığ Üniversite Şubesi üyeleri, Fırat Üniversitesi Hastanesi önünde bir araya geldi. Üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara tepki gösteren sağlık çalışanları, 'İşimize Aşığız Ayrımcılığa Karşıyız', 'Emeğimizin Yok Sayılmasını Reddediyoruz' yazılı pankart açıp sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunların son bulmasını istedi.

'TATMİN EDEN CEVAPLAR ALMAYI UMUYORUZ'

Grup adına açıklama yapan, Sağlık Sen Elazığ Üniversite Şubesi Başkanı Ahmet Burak Aygüneş, üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının ücrette adaletsizlik yaşadıklarını söyledi. Üniversitenin çalışma koşulları nedeniyle yapılan açıktan alım ve atamalarda en son tercih sebebi veya tercih edilmemeye başladığını ifade eden Aygüneş, "Çoğu anabilim dalındaki hoca, asistan doktor ve sağlık çalışanı eksikliğinden dolayı birimler kapanmaya yüz tutmuştur. Bu süreçte hastaların hastanemize güveni sarsılmış, poliklinik randevu süreleri uzamış ve hasta mağduriyetleri artmıştır. Sağlık Bakanlığı, Bakanlığa bağlı hastanelerde eksikler olsa da döner sermayeyle alakalı düzenlemeler yapmış, sağlık çalışanları olarak kısmen pozitif kazanımlar elde edilmiş olsa da Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bağlı üniversite hastanemizde bu kazanımlar önce mevzuat ve yönetmelik engeline takılmış sonra da mevcut yönetimin engeline takılmıştır. Gerek üniversite hastanemiz de gerekse diş hastanemiz de görev yapan sağlık çalışanı arkadaşlarımız bu iyileştirmede hakkı olanı alamayarak, mağduriyete ve ciddi maddi adaletsizliğe maruz kalmıştır. Hastanemiz çalışanları olarak görevlerimizi özverili ve kaliteli yerine getirirken bu maddi kazanımlardan neden yararlanamadığımızı hastane yönetimimize soruyor ve tatmin eden cevaplar almayı umuyoruz" dedi.

'BU UYGULAMAYA SON VERMELERİNİ TALEP EDİYORUZ'

Aygüneş, huzurlu çalışma ortamında, etkin, kaliteli hizmet vermeyi istediklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Hastane yönetiminin halihazırda uygulamaya devam ettirmekte ısrar ettiği çalışanların giriş çıkışlarında parmak izi ile kontrolünün sağlanması konusunda da yönetimimiz Kişisel Verilerin Korunması Kanununu yok sayması ve yaptığımız görüşmeler sonrasında personelin işe giriş-çıkış takibini sağlamak adına biyometrik veri işleyen sistemler yerine yasal bir dayanağı olmayan ıslak imzaya zorlar bir anket sunmasını eleştiriyor ve bir an önce bu uygulamaya son vermelerini talep ediyoruz. Hastane yönetimine burada bir kez daha soruyoruz. Mesleğimizin icrasında ve mesleğimizin en önemli değerleri olan insan onuru, saygı, eşitlik, adalet ve doğruluğu savunurken hastane yönetimimiz neden bu ilkelerin karşılığını biz çalışanlara göstermiyor? Çalışma koşullarında herhangi bir iyileştirme yapmadan neden sürekli elimizi taşın altına koymamızı bekliyor. Kendilerini değil bizi tatmin edeceğini düşündüğü herhangi bir çalışmaları var mı? Sistemin bütün yükünü omuzlayan bizi mutlu etmek yerine sürekli olumsuz kararlarla motivasyonumuzu düşürmekteki kazanımınız nedir? Ödenek sorusunu sorduğumuz zaman bütçenin yetersiz olduğu cevabını alıyoruz. Başhekimin başhekimlik görev ve sorumluluk alanı dışında olduğu başka bir yer mi var? Bu sorulara kurumumuzdaki her çalışanımız olumlu cevap alana kadar Sağlık Sen olarak mücadele ve hak arayışımıza devam edeceğiz."

- Ankara