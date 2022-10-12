Elazığ haberleri: AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım'dan Baskil Belediye Başkanı Akmurat'a ziyaret

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ı ziyaret etti.
Yıldırım, beraberindeki partililerle gerçekleştirdiği ziyarette Belediye Başkanı Akmurat ile görüştü.
Daha sonra esnafı ziyaret eden Akmurat, vatandaşlarla görüştü.
Yıldırım yaptığı açıklamada, hem kurum hem de esnaf ziyaretlerini sürdürdüklerini belirterek, "Vatandaşlarımızı dinliyoruz, sıkıntılar olursa ilgili kurumlara iletiyoruz, çözümü konusunda da yardımcı oluyoruz." dedi.
Yıldırım'a ziyaretlerinde, İl Genel Meclis üyesi Mithat Gündüz, AK Parti İlçe Başkanı Hüsni Kalkan, AK Parti Elazığ İl Kadın Kolları Başkanı Burcu Tüver ve AK Parti İlçe Kadın Kolları Teşkilatı üyeleri eşlik etti.
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