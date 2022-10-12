Yıldırım yaptığı açıklamada, hem kurum hem de esnaf ziyaretlerini sürdürdüklerini belirterek, "Vatandaşlarımızı dinliyoruz, sıkıntılar olursa ilgili kurumlara iletiyoruz, çözümü konusunda da yardımcı oluyoruz." dedi.

Kaynak: AA

İhsan Akmurat, AK Parti, Baskil, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ haberleri: AK Parti Elazığ İl Başkanı Yıldırım'dan Baskil Belediye Başkanı Akmurat'a ziyaret - Son Dakika

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