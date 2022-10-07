Elazığ haberleri: Baskil'de doğal gaz hattı için tören yapıldı - Son Dakika
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Elazığ haberleri: Baskil'de doğal gaz hattı için tören yapıldı

07.10.2022 16:55
Elazığ haberleri: Baskil'de doğal gaz hattı için tören yapıldı

Edinilen Elazığ gelişmesine göre Baskil ilçesinde doğal gaz hattı için tören gerçekleştirildi.

Baskil ilçesinde doğal gaz hattı için tören gerçekleştirildi.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, törende, ilçe için anlamlı bir güne şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını, vatandaşların modern bir tüketim olan doğal gaza yakın bir zamanda kavuşacağını söyledi.

Daha sonra dualar eşliğinde kurdele kesimi yapılarak, doğal gaz için ilk boru hattı döşendi.

Törene, AK Parti İlçe Başkanı Hüsni Kalkan, İl Meclis Üyesi Mitat Gündüz, firma yetkilileri, muhtarlar ve kurum müdürleri katıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Baskil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ haberleri: Baskil'de doğal gaz hattı için tören yapıldı - Son Dakika

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