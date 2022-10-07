Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat , törende, ilçe için anlamlı bir güne şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını, vatandaşların modern bir tüketim olan doğal gaza yakın bir zamanda kavuşacağını söyledi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Baskil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ haberleri: Baskil'de doğal gaz hattı için tören yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.