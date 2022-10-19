Elazığ haberleri! Baskil Kaymakamı Kundakçı Muhtarlar Günü'nü kutladı

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kundakçı, mesajında, yerel yönetimlerin vazgeçilmezi olan muhtarların ilçe ve köylerine hizmet ettiğini belirtti.

Köy ve mahalle muhtarlarının vatandaşlarla kurumları arasında çok önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Kundakçı, şu ifadeleri kullandı:

"Baskil Kaymakamlığı olarak muhtarlarımızın talep ve görüşlerini değerlendiriyor ve bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtarlarımızın taşıdığı sorumluluk ve önemin bilincinde olarak, güzel ilçemizin 61 köy, 6 merkez mahallemizin problemlerini birlikte çözüyoruz. Hepimizin öncelikli amacı Baskil'imizi hak ettiği en iyi yere getirmektir. Sizlerin her türlü istek ve önerileri bizler için çok kıymetlidir. Bizler her zaman muhtarlarımızın yanındayız. Bütün muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, başarılar diliyorum."