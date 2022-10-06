Elazığ haberleri! Elazığ'da 2 ikametten hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elazığ haberleri! Elazığ'da 2 ikametten hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

06.10.2022 12:12
Elazığ haberleri! Elazığ'da 2 ikametten hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Elazığ haber: Elazığ'da iki farklı ikametten hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da iki farklı ikametten hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, kent genelinde meydana gelen iki farklı ikametten hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yapıldı. Yapılan görüntü incelemesi ve saha çalışmalarının ardından şüphelinin E.E.(20) olduğu tespit edildi. Kimliği tespit edilen şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlan şüpheli, adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ haberleri! Elazığ'da 2 ikametten hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ haberleri! Elazığ'da 2 ikametten hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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