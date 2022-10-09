Elazığ 3. sayfa haberi... Elazığ'da 2 ton kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika
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Elazığ 3. sayfa haberi... Elazığ'da 2 ton kaçak şarap ele geçirildi

09.10.2022 09:43

Elazığ 3. sayfa haberi: Elazığ'da 2 ton kaçak şarap ele geçirildi Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 ton kaçak şarap ele geçirildi.

Elazığ'da 2 ton kaçak şarap ele geçirildi

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 ton kaçak şarap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçak içki üretildiği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri kaçak içki yapılan adresi ve şüpheliyi tespit etti. Yapılan operasyonda evde 2 ton kaçak şarap ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ 3. sayfa haberi... Elazığ'da 2 ton kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ 3. sayfa haberi... Elazığ'da 2 ton kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika
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