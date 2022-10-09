Edinilen bilgiye göre, kaçak içki üretildiği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri kaçak içki yapılan adresi ve şüpheliyi tespit etti. Yapılan operasyonda evde 2 ton kaçak şarap ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ 3. sayfa haberi... Elazığ'da 2 ton kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika

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