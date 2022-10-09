Elazığ haberleri | Elazığ'da 3 şüpheli akülü araç çalarken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Elazığ haberleri | Elazığ'da 3 şüpheli akülü araç çalarken suçüstü yakalandı

09.10.2022 17:46
Elazığ haberleri | Elazığ'da 3 şüpheli akülü araç çalarken suçüstü yakalandı

Elazığ yerel 3. sayfa haberine göre Elazığ'da 3 şüpheli, bir ikametten akülü araç çalarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Elazığ'da 3 şüpheli, bir ikametten akülü araç çalarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, bir ikametten akülü araç çalmaya çalışan Y.E. (35), M.Ç. (25) ve F.T.B. (24) polis tarafından suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ haberleri | Elazığ'da 3 şüpheli akülü araç çalarken suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ haberleri | Elazığ'da 3 şüpheli akülü araç çalarken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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