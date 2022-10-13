Elazığ haberleri! Elazığ'da 38 adet suç kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elazığ haberleri! Elazığ'da 38 adet suç kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı

13.10.2022 15:17
Elazığ haberleri! Elazığ'da 38 adet suç kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ 3. sayfa haberine göre Elazığ'da toplamda 38 adet suç kaydı bulunan 2 şüpheli, yaptıkları hırsızlık sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da toplamda 38 adet suç kaydı bulunan 2 şüpheli, yaptıkları hırsızlık sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede meydana gelen iki farklı hırsızlık olayında 6 suç kaydı bulunan N.İ. ile 33 suç kaydı bulunan E.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ haberleri! Elazığ'da 38 adet suç kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ haberleri! Elazığ'da 38 adet suç kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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