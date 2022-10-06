İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, evde kaçak içki üretildiği ve piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı. Adrese düzenlenen operasyonda 8 ton sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ELAZIĞ'DA 8 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.