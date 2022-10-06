ELAZIĞ'DA 8 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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ELAZIĞ'DA 8 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

06.10.2022 10:15

ELAZIĞ'da, sahte içki üretilen eve jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 8 ton sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, sahte içki üretilen eve jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 8 ton sahte içki ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, evde kaçak içki üretildiği ve piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı. Adrese düzenlenen operasyonda 8 ton sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli ise gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA 8 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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