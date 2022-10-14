Uygulamalarda ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 42 mermi, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ile bu tabancaya ait 8 mermi, 285,3 gram esrar, 83,3 gram metamfetamin, çalıntı otomobil ve akü ele geçirildi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ haberleri | Elazığ'da aranan 25 zanlı asayiş uygulamalarında yakalandı - Son Dakika

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