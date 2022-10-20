Elazığ haberleri! Elazığ'da bin litre kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika
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Elazığ haberleri! Elazığ'da bin litre kaçak şarap ele geçirildi

20.10.2022 13:04
Elazığ haberleri! Elazığ'da bin litre kaçak şarap ele geçirildi

Elazığ haberler... Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bin litre kaçak şarap ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bin litre kaçak şarap ele geçirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılıkla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda G.B.'nin üzüm bağının içerisinde kaçak içki ürettiği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, kaçak içki yapılan üzüm bağına operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda bin litre kaçak şarap ele geçirildi.

Şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ haberleri! Elazığ'da bin litre kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika

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