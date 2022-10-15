Elazığ haberleri! Elazığ'da çöp toplama merkezi yakınlarında kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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Elazığ haberleri! Elazığ'da çöp toplama merkezi yakınlarında kadın cesedi bulundu

15.10.2022 11:06
Elazığ haberleri! Elazığ'da çöp toplama merkezi yakınlarında kadın cesedi bulundu

Gelen Elazığ haberlerine göre Elazığ'da çöp toplama merkezi yakınlarında kadın cesedi bulundu.

Elazığ'da çöp toplama merkezi yakınlarında kadın cesedi bulundu.

Merkeze bağlı Sarıçubuk köyü mevkisindeki çöp toplama merkezi yakınlarında gece saatlerinde yolda hareketsiz yatan bir kadın olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ölü bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedini otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürdü.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), jandarma istihbarat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışmada, darbedilerek öldürülen ve sonra çöp toplama merkezi yakınlarına bırakılan cesedin bir süre önce Tekirdağ'dan Elazığ'a gelen Hüsniye Keskinbaş'a ait olduğu belirlendi.

Ekipler, yol güzergahındaki bütün kamera kayıtlarını inceleyerek, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu tespit ettikleri şüpheliler Ö.D. ve N.Ü'yü gözaltına aldı.

Aramalarda, Ö.D'ye ait araçta, kurusıkıdan dönme tabanca ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan N.Ü. tutuklandı, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ haberleri! Elazığ'da çöp toplama merkezi yakınlarında kadın cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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