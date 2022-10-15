Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ), jandarma istihbarat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışmada, darbedilerek öldürülen ve sonra çöp toplama merkezi yakınlarına bırakılan cesedin bir süre önce Tekirdağ 'dan Elazığ'a gelen Hüsniye Keskinbaş'a ait olduğu belirlendi.

Merkeze bağlı Sarıçubuk köyü mevkisindeki çöp toplama merkezi yakınlarında gece saatlerinde yolda hareketsiz yatan bir kadın olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ haberleri! Elazığ'da çöp toplama merkezi yakınlarında kadın cesedi bulundu - Son Dakika

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