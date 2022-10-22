Elazığ'da hakkında kayıp ihbarı yapılan çocuk, evinde kulaklıkla uyurken bulundu - Son Dakika
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Elazığ'da hakkında kayıp ihbarı yapılan çocuk, evinde kulaklıkla uyurken bulundu

22.10.2022 12:42
Elazığ'da hakkında kayıp ihbarı yapılan çocuk, evinde kulaklıkla uyurken bulundu

Elazığ'da dışarı çıkan ve çocuklarından haber alamayan aile bireyleri, kayıp ihbarında verdi. Güvenlik güçlerinin, itfaiye yardımıyla girdiği evde hakkında kayıp ihbarı verilen çocuk, kulaklıkla uyurken bulundu.

Merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Çatal Sokakta meydana gelen olayda; dışarı çıkan ve çocuklarından bir türlü haber alamayan aile bireyleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede çocuğun yaşadığı evin önüne gelip aile bireyleri ile görüşen ekipler, evin kapısının kilitli olması nedeni ile itfaiyeden yardım istedi.

KULAKLIKLA UYUYAKALMIŞ

Kapının açılmasının ardından odaları arayan ekipler arka odada birinin olduğunu gördü. Görevliler, 'kendisinden haber alınamadığı' ihbarı yapılan çocuğu, odada kulaklıkla uyurken buldu. Şahsın durumunun iyi olması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.

Fıkra gibi olay: Kayıp ihbarı yapılan çocuk, evinde kulaklıkla uyurken bulundu
Fıkra gibi olay: Kayıp ihbarı yapılan çocuk, evinde kulaklıkla uyurken bulundu
Kaynak: İHA
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Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da hakkında kayıp ihbarı yapılan çocuk, evinde kulaklıkla uyurken bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da hakkında kayıp ihbarı yapılan çocuk, evinde kulaklıkla uyurken bulundu - Son Dakika
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