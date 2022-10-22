Elazığ'da hakkında kayıp ihbarı yapılan çocuk, evinde kulaklıkla uyurken bulundu

Merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Çatal Sokakta meydana gelen olayda; dışarı çıkan ve çocuklarından bir türlü haber alamayan aile bireyleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede çocuğun yaşadığı evin önüne gelip aile bireyleri ile görüşen ekipler, evin kapısının kilitli olması nedeni ile itfaiyeden yardım istedi.

KULAKLIKLA UYUYAKALMIŞ

Kapının açılmasının ardından odaları arayan ekipler arka odada birinin olduğunu gördü. Görevliler, 'kendisinden haber alınamadığı' ihbarı yapılan çocuğu, odada kulaklıkla uyurken buldu. Şahsın durumunun iyi olması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.