Elazığ haberleri... Elazığ'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da bir ikametten akülü araba çalmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Y.E. (35), M.Ç. (25) ve F.T.B'yi (24) akülü arabayı çalarken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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