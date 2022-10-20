Elazığ haberleri! Elazığ'da kaçak avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem - Son Dakika
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Elazığ haberleri! Elazığ'da kaçak avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem

20.10.2022 12:26
Elazığ haberleri! Elazığ'da kaçak avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem

Elazığ habere göre Elazığ'da kaçak avcılık yapan 3 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Elazığ'da kaçak avcılık yapan 3 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik kent genelindeki av sahalarında rutin denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, kent merkezi kırsalında yapılan denetimlerde, Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı avcılık yaptıkları tespit edilen 3 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Elazığ, Güncel, Son Dakika

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