Son dakika haber | Elazığ'da motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Elazığ'da motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı

09.10.2022 11:40

Son dakika haberi... Elazığ'da motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı Elazığ'da motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücü yaralandı.

Elazığ'da motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücü yaralandı.

Kaza, merkez İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACC 739 plakalı motosiklet, H.Ç. idaresindeki 23 ACC 032 plakalı otomobile çarptı. Kazada, yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan motosiklet sürücüsünün kurye olan arkadaşının yerine baktığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Elazığ'da motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Elazığ'da motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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