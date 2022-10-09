Kaza, merkez İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACC 739 plakalı motosiklet, H.Ç. idaresindeki 23 ACC 032 plakalı otomobile çarptı. Kazada, yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan motosiklet sürücüsünün kurye olan arkadaşının yerine baktığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Elazığ'da motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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