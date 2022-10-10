İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

10.10.2022 09:44

İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandıELAZIĞ Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıda, 1 kişi öldü 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ELAZIĞ Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıda, 1 kişi öldü 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya Karayolu Gözeli Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin Tanıriz idaresindeki 55 UA 823 plakalı otomobil ile Ö.D. yönetimindeki 23 ADT 307 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Tanıriz olay yerinde hayatını kaybederken 2'si ağır 4 kişi de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tanıriz'in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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Kaynak: İHA

Malatya, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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