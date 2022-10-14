Elazığ haberleri: Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ haberleri: Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

14.10.2022 15:18
Elazığ haberleri: Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Elazığ gelişmesine göre Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 25 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, son bir hafta içinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 25 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan aramalarda, 88,86 gram metamfetamin, 223,16 gram kubar esrar ve 27,98 gram toz esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 20 zanlı hakkında "uyuşturucu madde kullanmak suçundan" adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ haberleri: Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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