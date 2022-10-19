Elazığ haberleri: Özgür Özel, Bartın'daki Maden Faciası İçin Kurulacak Araştırma Komisyonunda Görevlendirilen CHP Milletvekillerini Açıkladı - Son Dakika
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Elazığ haberleri: Özgür Özel, Bartın'daki Maden Faciası İçin Kurulacak Araştırma Komisyonunda Görevlendirilen CHP Milletvekillerini Açıkladı

19.10.2022 22:29
Elazığ haberleri: Özgür Özel, Bartın'daki Maden Faciası İçin Kurulacak Araştırma Komisyonunda Görevlendirilen CHP Milletvekillerini Açıkladı

Elazığ gündem haberi: CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bartın'da 41 işinin ölümüyle sonuçlanan maden faciası için TBMM’de kurulacak araştırma komisyonunda, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve Antalya Milletvekili Aydın Özer'in görev yapacağını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bartın'da 41 işinin ölümüyle sonuçlanan maden faciası için TBMM'de kurulacak araştırma komisyonunda, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve Antalya Milletvekili Aydın Özer'in görev yapacağını açıkladı.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün, maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması amacıyla tüm partiler tarafından verilen araştırma önergeleri görüşüldü. Önerge, Meclis'te grubu olan AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin oybirliği ile kabul edildi. Meclis, bir komisyon kurarak, Bartın'da 41 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasını araştıracak.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Kurul'da söz alarak, komisyonda görev yapacak CHP milletvekillerinin isimlerini açıkladı. Özel, komisyonda, İzmir Milletvekili Kani Beko, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ve Antalya Milletvekili Aydın Özer'in görev yapacağını söyledi.

Ayrıca Özel, komisyonun bir an önce oluşturularak toplanmasını ve gerekli çalışmaların başlatılmasını talep etti.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Elazığ haberleri: Özgür Özel, Bartın'daki Maden Faciası İçin Kurulacak Araştırma Komisyonunda Görevlendirilen CHP Milletvekillerini Açıkladı - Son Dakika
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