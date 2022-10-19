Yedikardeş köyü muhtarı İshak Karaoğlan , günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Muhtarlar Günü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ haberleri! Sivrice'de Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

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