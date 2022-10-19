Elazığ haberleri! Sivrice'de Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ haberleri! Sivrice'de Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2022 12:42
Elazığ haberleri! Sivrice'de Muhtarlar Günü kutlandı

Elazığ habere göre Sivrice ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivrice ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Ortaokulu alanındaki törende, Sivrice Muhtarlar Derneği Başkanı Kösebayır Muhtarı Metin Orhan, Atatürk Anıtı'na çelek sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yedikardeş köyü muhtarı İshak Karaoğlan, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Törenin ardından muhtarlar, Sivrice Kaymakamı Efecan Şahin'i makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Bitlis gündem: Ahlat'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı Bitlis gündem: Ahlat'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı Amasya yerel haberleri... Amasya Çambükü'nün Kadın Muhtarı, Jandarma Ablukası Altında 'Muhtarlar Günü'nü Kutladı Amasya yerel haberleri... Amasya Çambükü'nün Kadın Muhtarı, Jandarma Ablukası Altında 'Muhtarlar Günü'nü Kutladı Bitlis haberleri | Hizan'da Muhtarlar Günü kutlandı Bitlis haberleri | Hizan'da Muhtarlar Günü kutlandı

Muhtarlar Günü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ haberleri! Sivrice'de Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:13 Zonguldak'ta yıkım gerginliğine polisin vatandaşı ikna etme şekli damga vurdu
16:12 Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı
16:11 Samsun'da yaşamına son veren İlklima Naz, başına gelenleri intihar mektubunda anlatmış: Duşta beni soydu ve benimle oldu
16:12 Giresunspor'a transfer yasağı! Kanser teşhisi konulan futbolcu ile sözleşme imzalanmamıştı
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 18:54:49. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ haberleri! Sivrice'de Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement