Sivrice ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Ortaokulu alanındaki törende, Sivrice Muhtarlar Derneği Başkanı Kösebayır Muhtarı Metin Orhan, Atatürk Anıtı'na çelek sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Yedikardeş köyü muhtarı İshak Karaoğlan, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.
Törenin ardından muhtarlar, Sivrice Kaymakamı Efecan Şahin'i makamında ziyaret etti.
Son Dakika › Güncel › Elazığ haberleri! Sivrice'de Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika