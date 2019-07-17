ELAZIĞ Harput'ta atlı jandarma göreve başladı
6 saat önce
Harput'ta atlı jandarma göreve başladıELAZIĞ'ın tarihi yerleşim yerlerinden Harput Mahallesi'nde atlı jandarma ekipleri göreve başladı.
Harput Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:56 Kaynak: DHA
'ta atlı jandarma göreve başladı
ELAZIĞ'ın tarihi yerleşim yerlerinden Harput Mahallesi'nde atlı jandarma ekipleri göreve başladı. Jandarma
At ve Köpek Eğitim Komutanlığı ekipleri, Elazığ
'ın tarihi ve turistik bölgelerinde araçların girmediği yerlerde görev yapacak. Kentin tarihi mekanlarından Harput Mahallesi'nde 2 atlı ekip göreve başladı. Atlı jandarma ekiplerinin, yaz boyunca başta Harput, Hazar Gölü
ve Cip Barajı çevresinde görev alacağı bildirildi.
Harput'ta göreve başlayan atlı jandarma birliklerine çevredekiler, yoğun ilgi gösterdi
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