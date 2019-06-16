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ELAZIĞ HAVLAYAN PAPAĞAN ŞAŞIRTIYOR

1 saat önce

ELAZIĞ'da havlayan Jako cinsi papağan, görenleri şaşırtıyor.

ELAZIĞ HAVLAYAN PAPAĞAN ŞAŞIRTIYOR, System.String[]
ELAZIĞ'da havlayan Jako cinsi papağan, görenleri şaşırtıyor.
Elazığ'da Jako cinsi papağan, köpek gibi havlıyor. Sahibinin, cep telefonuyla çekilen çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi. Görüntülerde, papağan, sahibinin 'Sen köpek mi oldun' sorusuna havlayarak cevap veriyor.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:06 Kaynak: DHA
Elazığ, Güncel
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