ELAZIĞ HAVLAYAN PAPAĞAN ŞAŞIRTIYOR
1 saat önce
ELAZIĞ'da havlayan Jako cinsi papağan, görenleri şaşırtıyor.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:06 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da havlayan Jako cinsi papağan, görenleri şaşırtıyor. Elazığ
'da Jako cinsi papağan, köpek gibi havlıyor. Sahibinin, cep telefonuyla çekilen çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi. Görüntülerde, papağan, sahibinin 'Sen köpek mi oldun' sorusuna havlayarak cevap veriyor.
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